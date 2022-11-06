إطلاق مسح مجتمعي شامل على بعض الأمراض المزمنة

كشف مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر السائح، عن قرب انطلاق مسح مجتمعي شامل على بعض الأمراض المزمنة في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الصحة المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، اليوم الأحد، بمجلس التخصصات الطبية في مدينة طرابلس، مع مدراء المراكز والمؤسسات في قطاع الصحة.

وخُصِص الاجتماع لمناقشة توحيد الجهود والرقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على اِستحداث خطط علمية طويلة المدى للقطاع الصحي.

وأكد السائح على أهمية المسوحات للتعرف على الصعوبات التي تواجه العمل الصحي على كافة المستويات.

كما قدم مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض خلال الاجتماع، عرضا للدراسات والبحوث التي يقيمها المركز من خلال المكاتب والإدارات المختصة، وأيضًا تم عرض أهم الملاحظات والتوصيات المنبثقة من هذه الدراسات.