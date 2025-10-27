إطلاق مشاورات موسعة لتأسيس «منظومة اتصال حديثة» في ليبيا

في إطار تعزيز العمل المؤسسي ورفع كفاءة الاتصال الحكومي، عقد مدير عام مركز الاتصال الحكومي، محمد أبو حلقة، اجتماعاً تشاورياً موسّعاً مع فريق من الخبراء والمستشارين المتخصصين في مجالات الإعلام، الإدارة المؤسسية، المالية، القانون، والجودة، بالإضافة إلى مختصين في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

ويُعدّ هذا الاجتماع خطوة هامة نحو رسم ملامح استراتيجية المركز المستقبلية، حيث تم مناقشة سبل تطوير مكاتب الإعلام والاتصال في الوزارات، فضلاً عن المشروعات التي يشرف عليها المركز في إطار منظومة الاتصال الحكومي الشاملة.

وأكد “أبو حلقة” في تصريحاته أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير رؤية متكاملة تعزز الكفاءة المؤسسية والتقنية في آن واحد، مما يُسهم في إدارة الرسالة الوطنية بشكل فعال ومهني. كما شدّد على أهمية إدخال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أدوات الاتصال وصناعة المحتوى الحكومي الحديث.

واختُتم الاجتماع بوضع أسس عملية للمرحلة المقبلة من التخطيط الذكي داخل المركز، تمهيداً لانطلاق إعلام حكومي أكثر تنسيقاً، ابتكاراً، وتأثيراً.