أعلن صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة، إطلاق مشروع تطوير مطار بنينا الدولي بشكل متوازٍ مع مطار تيكا، كما تستمر أعمال الإنشاءات في مشروع إنشاء جسر (شارع البحر) الذي تنفذه شركة متخصصة في إنشاء الجسور والكباري والطرق العامة.

ويتم تنفيذ المشروع من قبل الشركة بعد التعاقد معها من قِبل مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، والمدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة، وتحت إشراف نخبة من مهندسي مدينة درنة وبمتابعة من مكتب المشروعات بصندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة.

يذكر أن هذه الأعمال تأتي ضمن الخطة التي وضعها مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا والمدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة المهندس «بلقاسم خليفة» لإعادة الإعمار والبناء والتطوير في مدينة درنة بعدما جرفتها السيول شهر سبتمبر الماضي..

وأشار الصندوق، إلى “إطلاق مشروع استكمال ميناء المنطقة الحرة بالمريسة”، معتبرا أنه من أضخم مشاريع المدينة، لأنه سيكون أكبر ميناء في الدولة الليبية.

وذكر الصندوق أن بلقاسم حفتر، استعراض خطة الصندوق للمرحلة الثانية من مشروعات تطوير مدينة بنغازي الكبرى، التي تشمل توسعة خدمات البنية التحتية وشبكات الإنارة والحدائق العامة ومواقف السيارات».

وأكد رئيس صندوق إعادة إعمار درنة التزام الصندوق بتقديم كل الخدمات التي من شأنها تسهيل المواصلات العامة والخدمات المعيشية للمواطنين في مدينة بنغازي وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

ولفت الصندوق إلى إعطاء الإذن لتطوير خدمات الطريق الدائري الثالث والرابع والخامس، لتشمل الدوران الآمن والمسارات الفرعية والخدمية، وطرق النقل الثقيل، والحدائق الداخلية، وغيرها من خدمات التوسعة المُستهدف تنفيذها في الأيام المقبلة».

وجرى رسميا إعلان بدء استكمال مشروع الإسكان العام، الذي يتضمن ما يُعرف بـ”العمارات الصينية”، لحل مُشكلة الإسكان في بنغازي الكبرى، وفتح طريق امتداد شارع الوحدة العربية الموازي لطريق المطار، وبدء تنفيذ مشروع حل المُختنقات المرورية انطلاقاً من حي زمزم، ووصولا إلى جزيرة سيدي يونس وما حولها من مسارات.