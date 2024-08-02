إطلاق مشروع لتعزيز المهارات والتوظيف لتنمية القطاع الخاص

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن اعتماد وإطلاق مشروع (EU4SKILLS) لتعزيز المهارات، والتوظيف لتنمية القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مراسم عقدت بديوان الوزارة في طرابلس، الخميس، برعاية ودعم وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، بحضور سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وسفير جمهورية فرنسا، ووكلاء وزارات العمل والتأهيل، والتعليم التقني والفني، والتخطيط، والتعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنهوض بالصناعة الوطنية، ومستشار إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، ومدير عام معهد الدراسات المصرفية والمالية، ومديري إدارات التجارة الخارجية والتعاون الدولي، والتجارة الداخلية، والاستثمار وتنمية القطاع الخاص، ومكتب النمذجة الاقتصادية، ومسؤولي مؤسسة خبراء فرنسا لدى دولة ليبيا.

وتابع المشاركون بمراسم الاعتماد آلية ومراحل الإنجاز، والمناطق والفئات المستهدفة بالمشروع، الذي تُنفذه مؤسسة خبراء فرنسا بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، تحت إشراف ومشاركة الإدارات والمكاتب المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وكافة الجهات ذات العلاقة.

وأكد الوزير أن حكومة الوحدة الوطنية تولي اهتماماً بخطة الوزارة لتعزيز اقتصاد المعرفة، وتطوير أساليب التعليم والتدريب، بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، كما ثمّن جهود بعثة الاتحاد الأوروبي في دعم الوزارة، وكافة المؤسسات ذات العلاقة؛ لرسم السياسات، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، والانتقال من الاقتصاد الأحادي نحو اقتصاد متنوع.

وأشار الحويج إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك الاقتصادي الأول لدولة ليبيا، وأن ليبيا تطمح إلى تحقيق تبادل المنفعة، والاستثمار المشترك في كافة المجالات.

كما دعا الوزير في كلمته كافة الوزارات والهيئات ذات الاختصاص إلى التعاون والمشاركة في تنفيذ المشروع؛ بهدف تعزيز المهارات وإعداد القدرات البشرية، وتمكينها في سوق العمل، في المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية بالقطاع الخاص، منوها إلى أن الكوادر الوطنية هي الركيزة لبناء دولة حديثة قادرة على تفعيل الاقتصاد الأزرق والأخضر، وتوظيف التكنولوجيا لتطوير الأداء بالقطاعات المستهدفة ضمن رؤية التنمية الاقتصادية.