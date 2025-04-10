إطلاق مشروع هامّ لضمان أمن واستقرار إمدادات المشتقات النفطية

تجسيدا لتوجيهات رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، فؤاد علي بالرحيم، في تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية الطموحة للفترة 2025-2029، استضاف مقر جهاز التصنيع العسكري، فعاليات الاجتماع التأسيسي الأول للجنة المكلفة بالإشراف على إنشاء مصنع متخصص في إنتاج أسطوانات غاز الطهي.

وشهد الاجتماع “حضور ممثلين عن “كل من شركة البريقة لتسويق النفط والشركة الليبية للحديد والصلب”، مما يؤكد على الأهمية الاستراتيجية القصوى التي يمثلها هذا المشروع على الصعيد الوطني”.

وترتكز هذه المبادرة النوعية على “أهداف استراتيجية واضحة المعالم، تتضمن ضمان أمن واستقرار إمدادات المشتقات النفطية الحيوية، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتعزيز أواصر التعاون المثمر مع الشركاء المحليين والدوليين”.

كما تركزت المناقشات المستفيضة خلال الاجتماع الأول للجنة التأسيسية لمصنع الأسطوانات الحديدية “حول تفعيل آليات التعاون المشترك بين جميع الأطراف المعنية، ووضع الأسس التنظيمية والفنية المتينة التي تضمن الانطلاقة المثالية للمشروع وتحقيق أرقى معايير الجودة والكفاءة في مختلف مراحل الإنتاج”.

ويُعد هذا المشروع الحيوي “خطوة متقدمة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز القاعدة الصناعية المحلية ودعم الاقتصاد الوطني الليبي، وذلك من خلال توطين الصناعات الاستراتيجية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين بشكل مباشر ومستدام”.