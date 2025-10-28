إطلاق مشروع LIBIGPT.. ليبيا تدخل عصر «الذكاء الاصطناعي»

أُعلن في العاصمة طرابلس عن إطلاق مشروع LIBIGPT، النموذج الأول للذكاء الاصطناعي التوليدي في ليبيا، بتنفيذ شركة سمارت كو للمشاريع التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، ووكيل وزارة التعليم مسعودة الأسود، وعميد بلدية طرابلس المركز فاضل بوعرقوب، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس أنور ابوستة، ومعدّ ومطور المشروع الدكتور علي الباجي رئيس الشركة المنفذة.

وأشاد الوزير خلال كلمته بجهود فريق المشروع، ودعا كافة المؤسسات الحكومية والجامعات والمجتمع المدني إلى دعم أصحاب الأفكار الريادية وتقديم التسهيلات للباحثين في مجالات التكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن مشروع LIBIGPT يمثل خطوة نوعية نحو اقتصاد المعرفة في ليبيا، مع التركيز على تطوير الموارد البشرية وتنمية القدرات الوطنية.

وطالب الوزير وزارة التربية والتعليم بتحديث المناهج التعليمية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة داخل المؤسسات التعليمية لتعزيز دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم.

وشهد الحفل عقد جلسة حوارية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في ليبيا والمنطقة من خلال المشروع، بمشاركة مطور المشروع، وممثل المنظمة العربية الأورو متوسطية للتعاون الاقتصادي في ليبيا، بالإضافة إلى مجموعة من الباحثين والمختصين في تكنولوجيا المعلومات وأدوات الذكاء الاصطناعي.