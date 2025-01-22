إطلاق معرض ليبيا الثقافي لـ«السياحة والضيافة والتراث»

نظّمت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، بحكومة الوحدة الوطنية، “معرض ليبيا الثقافي للسياحة والضيافة والتراث”، بالتعاون مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية، ووزارة التعليم التقني والفني، ومصلحة الآثار، وذلك بمقر كلية السياحة والفندقة بطرابلس (قرجي)، حيث يستمر حتى 23 يناير”.

ويهدف المعرض إلى “إبراز التنوع الثقافي الليبي ودوره في تعزيز السياحة المستدامة وتعميق الوعي بالتراث الوطني من خلال مجموعة من الفعاليات التي تشمل عروضًا للمأكولات التقليدية والحرف اليدوية والفنون التشكيلية والأزياء الشعبية”.

وأكدت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي، في كلمتها خلال الافتتاح، “أن هذا الحدث يعكس الالتزام المشترك بالحفاظ على الهوية الثقافية الليبية وصون التراث الغني والمتنوع، مشيرة إلى أن المعرض يمثل منصة شاملة تعكس جمال ليبيا ووحدتها الثقافية. وأوضحت أن تسجيل بعض المأكولات الليبية الأصيلة ضمن قائمة التراث العالمي يشكل خطوة نحو تعزيز مكانة ليبيا الثقافية إقليمياً ودولياً، مؤكدة أن الثقافة تلعب دوراً محورياً في دعم قطاع السياحة وتحقيق التنمية المستدامة. كما أشادت بجناح الطهاة الذي يعكس دعم قطاع الضيافة والطهاة الليبيين المبدعين”.

وأعلنت الوزيرة “عن اعتماد المعرض كحدث سنوي يعكس ثراء الموروث الثقافي الليبي ويسهم في تعزيز حضوره في المحافل الإقليمية والدولية”.

هذا “وشهدت فعاليات المعرض “تقديم عروض فنية تراثية وجلسات شعرية، إلى جانب ورشة عمل بعنوان “دور الأمن السياحي في تحقيق التنمية السياحية”، والتي ناقشت محاور متعددة منها التحديات السيبرانية في صناعة السياحة الرقمية في ليبيا، والانعكاسات الأمنية على المواقع الأثرية والسياحية، ودور الأمن السياحي في تنشيط الحركة السياحية”.

وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تُطلق معرض ليبيا الثقافي للسياحة والضيافة والتراث نظّمت وزارة الثقافة والتنمية… تم النشر بواسطة ‏وزارة الثقافة والتنمية المعرفية – دولة ليبيا‏ في الأربعاء، ٢٢ يناير ٢٠٢٥