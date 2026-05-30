إطلاق منصات جديدة للألعاب.. أجهزة تهدد المنافسين بـ«مواصفات استثنائية»

أعلنت شركة OneXPlayer عن إطلاق منصتين محمولتين جديدتين موجهتين لمحبي ألعاب الفيديو الإلكترونية، تقدمان أداءً متقدمًا ومواصفات تقنية متطورة في فئة الأجهزة المحمولة للألعاب.

وتأتي منصة OneXPlayer 3 كأول جهاز ألعاب محمول من الشركة مزود بمعالج Intel Arc G3 Extreme الجديد، مع شاشة OLED قياس 8.8 بوصة تدعم معدل تحديث 144 هرتز، إضافة إلى دعم تقنيتي VRR وHDR لتحسين سلاسة الصورة وجودة العرض أثناء اللعب.

ويحتوي الجهاز على بطارية بسعة 85 واط/ساعة، مع وحدات تحكم قابلة للفصل، وعصي تحكم تناظرية بتقنية Hall-effect، وأزرار خلفية مخصصة للألعاب، إلى جانب منافذ متعددة تشمل USB 4 وUSB-A، ودعم أقراص SSD الصغيرة، ومنفذ بطاقة microSD، ومنفذ صوت 3.5 ملم.

أما منصة OneXPlayer X2 Mini Pro فتعتمد على معالج AMD Ryzen AI Max+ 395 من فئة Strix Halo، مع 16 نواة بمعمارية Zen 5، و40 وحدة معالجة رسومية مدمجة من معمارية RDNA 3.5، إضافة إلى وحدة معالجة عصبية XDNA 2.

وتصل قدرة المعالجة العصبية إلى 50 تيرافلوب، بينما يبلغ الأداء الإجمالي للذكاء الاصطناعي في عمليات Int8 نحو 126 تيرافلوب، ما يعزز قدرات الجهاز في تطبيقات الألعاب والمهام الذكية.

وتأتي هذه المنصة أيضًا بشاشة OLED قياس 8.8 بوصة بمعدل تحديث 144 هرتز ودعم VRR، مع نظام تبريد خارجي باسم Frost Bay يضمن استقرار الأداء خلال جلسات اللعب الطويلة، إضافة إلى بطارية قابلة للاستبدال.

وتدعم المنصتان لوحات مفاتيح مغناطيسية بإضاءة خلفية اختيارية، ووحدات تحكم قابلة للفصل، مع مزايا إضافية في X2 Mini Pro تشمل أزرار تحكم قابلة للتعديل ولوحات D-pad قابلة للاستبدال، في حين يأتي OneXPlayer 3 بتصميم يعتمد على بطارية مدمجة مخصصة للألعاب المحمولة.

وفي سياق متصل، كشفت شركة Xiaomi عن ساعة Xiaomi Watch S5 الذكية الجديدة، التي تأتي بهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وزجاج مقاوم للصدمات والخدوش، بأبعاد 46×46×11 ملم ووزن 46 غرامًا، مع مقاومة للماء والغبار وفق معيار 5ATM.

وتضم الساعة شاشة AMOLED قياس 1.48 بوصة بدقة 480×480 بكسل وكثافة تقارب 459 بكسل لكل إنش، مع سطوع يصل إلى 2500 nits، ما يجعلها مناسبة للاستخدام تحت الإضاءة القوية.

وتعمل بنظام Xiaomi HyperOS 3، وتدعم الاتصال بمختلف الهواتف الذكية، مع إمكانية الاتصال عبر eSIM وإجراء المكالمات الصوتية من خلال مكبرات الصوت والميكروفونات المدمجة.

كما تحتوي على أنظمة ملاحة عبر الأقمار الصناعية، وبوصلة إلكترونية، وحساسات لقياس نبض القلب ونسبة الأكسجين في الدم، إضافة إلى تطبيقات متابعة اللياقة البدنية وعدد الخطوات اليومية.

وتوفر الساعة بطارية بسعة 815 ميلي أمبير تكفي لأكثر من أسبوعين من الاستخدام، مع دعم خلفيات تشغيل متعددة، وتطرح بألوان الأسود والفضي والأخضر، لتنافس في سوق الساعات الذكية من حيث الأداء والمواصفات.

هذا وتشهد سوق الأجهزة الذكية والألعاب المحمولة منافسة متسارعة بين الشركات العالمية، مع توجه واضح نحو دمج الذكاء الاصطناعي في العتاد، وتحسين كفاءة المعالجات الرسومية، ورفع معدلات تحديث الشاشات، إلى جانب تطوير البطاريات وأنظمة التبريد لتقديم تجربة أقرب لأجهزة الحاسوب التقليدية ضمن تصميم محمول.

