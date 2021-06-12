إطلاق منصة إلكترونية وتطبيق رقمي للفتاوى القانونية

عين ليبيا | نُشر: السبت، 12 يونيو 2021 - 13:12 | آخر تحديث: 12 يونيو 2021 - 13:13 نُشر: السبت، 12 يونيو 2021 - 13:12
ليبيا
أرشيفية
إدارة القانون تُطلق منصة إلكترونية وتطبيق رقمي

أعلنت إدارة القانون التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، عن الانتهاء من الأعمال التجريبية لإطلاق منصتها الإلكترونية، والتطبيق الرقمي للفتاوى على الأجهزة الحاسوبية و الهواتف الذكية.

وأفادت الإدارة بأنه من خلال المرحلة الأولى سيتمكن أعضاء الإدارة من الاطلاع على آلاف الفتاوى القانونية في المجالات كافة، مع إمكانية البحث والنسخ والطباعة، وبأدوات ومفاتيح وحقول متنوعة ومن خلال قوائم منسدلة ومفهرسة بشكل نمطي مبسط ووفقا لتراتبية موضوعية وهجائية يسهل معها الوصول إلى الفتوى المطلوبة.

وفي مرحلة لاحقة تسعى الإدارة لأن تكون المنصة والتطبيق في متناول الجميع.

آخر تحديث: 12 يونيو 2021 - 13:13
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