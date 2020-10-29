إطلاق منصة الحوار الليبي التفاعلية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن إطلاقها “منصة الحوار الليبي” التفاعلية بهدف التواصل والتفاعل مع أكبر عدد ممكن من الليبيات والليبيين من مختلف مناطق ليبيا وخارجها، بشكل مباشر، طوال فترة انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وبحسب ما أفادت البعثة الأممية في بيان، فإن المنصة التفاعلية للحوار الليبي سوف تتيح الفرصة لجميع شابات وشبان ونساء ورجال ليبيا الاطلاع على مجريات ملتقى الحوار السياسي الليبي والتفاعل مع البعثة والتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم في كل ما يتعلق بعملية ملتقى الحوار عبر التسجيل في المنصة.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمشاركة في حوار مباشر مع الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز، يعقد عبر الإنترنت في 30 أكتوبر الجاري.

وأشارت إلى أن هذا الحوار الافتراضي مفتوح أمام جميع الليبيين والليبيات داخل ليبيا وخارجها، وسيركز الحوار على العملية السياسية والميثاق الليبي.