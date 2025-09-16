إطلاق منصة «الصحة المدرسية» لدعم الطلاب في عامهم الدراسي

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة تحت اسم “الصحة المدرسية – وزارة الصحة الليبية”، وذلك في إطار حملتها الوطنية الخاصة بـ العودة إلى المدارس للعام الدراسي 2025–2026، بهدف تقديم الدعم الصحي والإرشادي للطلاب وأولياء الأمور.

وتهدف المنصة إلى أن تكون دليلًا ورفيقًا صحّيًا يوميًا للطلاب في رحلتهم الدراسية، من خلال توفير محتوى توعوي شامل يشمل نصائح طبية، إرشادات غذائية، ودعم نفسي وسلوكي، بإشراف فريق من الأطباء والمتخصصين في مجالات الصحة العامة وصحة الطفل.

ويأتي إطلاق هذه المنصة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وبالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والمحلية، وهي:

منظمة اليونيسف – ليبيا

مؤسسة الرعاية الصحية الأولية

المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)

وتسعى وزارة الصحة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز مفهوم “المدرسة كبيئة صحية آمنة”، وضمان بداية قوية وسليمة للطلاب في عامهم الجديد، تحت شعار:

#أبناؤنا_ثرواتنا_صحتهم_مسؤوليتنا

#كونوا_معانا

#العودة_إلى_المدارس2025_2026

المنصة متاحة حاليًا عبر القنوات الرقمية لوزارة الصحة، وتدعو الوزارة جميع أولياء الأمور والمعلمين والطلاب إلى التفاعل معها والاستفادة من محتواها.