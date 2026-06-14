إطلاق «منصة وطنية» لدعم المشاريع الشبابية

أعلنت وزارة الشباب في حكومة الوحدة الوطنية، عن إطلاق المنصة الوطنية للمشاريع والمبادرات الشبابية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في التنمية ودعم الأفكار والمشاريع المقدمة من مختلف المدن والمناطق.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز دور الشباب وتوسيع قنوات التواصل المباشر معهم، بما يضمن انخراطهم الفاعل في صياغة المبادرات وصناعة الأثر داخل المجتمع.

وبحسب وزارة الشباب، تتيح المنصة الجديدة للمنظمات الأهلية والاتحادات الطلابية والمبادرات الشبابية تقديم أفكارها ومشاريعها عبر منصة رقمية مخصصة، ليتم دراستها وتمويلها تحت مظلة الدولة وفق معايير تعتمد على الشفافية والاستدامة.

ودعت الوزارة الشباب إلى تقديم مشاريعهم ومبادراتهم عبر الرابط المخصص، في إطار ما أطلقت عليه مرحلة “المسافة صفر”، والتي تهدف إلى جعل الشباب في قلب القرار وجعل مؤسسات الدولة أقرب إليهم بشكل مباشر.

وفي سياق متصل، اختتم وزير الشباب هيثم الزحاف الملتقى الحواري “صوت الشباب وصناعة المبادرة” الذي عُقد في مكتبة المستقبل بمشاركة أكثر من خمسين شاباً وشابة من مختلف مناطق ليبيا.

وشهد الملتقى عرض التوصيات التي أعدها المشاركون الشباب ومناقشتها مع الوزير في جلسة حوارية، ضمن إطار إطلاق مشاورات الاستراتيجية الوطنية للشباب 2026 – 2030، بما يعزز مشاركة الشباب في صياغة السياسات العامة.

كما أعلن وزير الشباب عن إطلاق منصتين رقميتين جديدتين ضمن المرحلة ذاتها، هما منصة المشاريع والمبادرات الشبابية لدعم الأفكار وتمويلها، ومنصة “شباب بلس” كمنصة إعلامية تهدف إلى إبراز مساهمات الشباب وتعزيز التواصل بينهم.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي ضمن توجه استراتيجي لتمكين الشباب وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في بناء المستقبل وصناعة القرار.