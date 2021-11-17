إطلاق منصّة إلكترونية لإصدار شهادات لقاح واختبار كورونا

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، منصّة إلكترونية متخصصة في إصدار شهادات الحصول على لقاح كورونا، وشهادات اختبار PCR بالتعاون مع شركة ليبيا للاتصالات والتقنية (LTT) ومكتب الإحصاء والمعلومات بالمركز الوطني.

جاء ذلك بمقر شركة ليبيانا للهاتف المحمول بمدينة طرابلس، أمس الثلاثاء، وبحضور وزير الصحة أ. د علي الزناتي ، ووكيل وزارة الصحة سمير كوكو، ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر مفتاح السائح، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات محمد بن عياد، ومدير عام الشركة القابضة للاتصالات رجب بن رجب، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات المهندس عبد الباسط الباعور، ومدير عام شركة المدار الجديد المهندس محمد الهادي حسن، ورئيس مجلس إدارة شركة ليبيا للاتصالات والتقنية المهندس عبد الباسط السنوسي، ومدير عام الشركة جعفر فرج.

وجاءت خطوة إطلاق المنصّة لتسهيل إجراءات السفر بمنح المسافرين شهادات معتمدة برمز QR خاص، ولتجنّب تزوير بطاقات التطعيم، بحسب ما أفاد مركز مكافحة الأمراض.