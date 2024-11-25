إطلاق منصّة لتسجيل الشركات المحلية والأجنبية بمجالات الإسكان والتعمير

أطلقت وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، منصة لتسجيل الشركات المحلية والأجنبية.

وقالت الوزارة في بيان: “مشروع منصة “تعمير” هي منصة إلكترونية حديثة أطلقتها وزارة الإسكان والتعمير، مخصصة لتسجيل الشركات المحلية والأجنبية في مجالات الإسكان والتعمير، تهدف المنصة إلى تسهيل الإجراءات وتسريع عملية التسجيل، مما يتيح للشركات الاستفادة من بيئة عمل شفافة وسلسة من خلال منصة تعمير، وتسعى الوزارة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم التنمية المستدامة في قطاع الإنشاءات والعقارات”.

وللتسجيل على المنصة على الرابط التالي: https://tameer.mhu.gov.ly/.