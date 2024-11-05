إطلاق منظومة إلكترونية لسداد المساهمات لدى المنظمات الإقليمية والدولية

أطلق مجلس الوزراء، المنظومة الإلكترونية الخاصة بسداد مساهمات ليبيا لدى المنظمات الإقليمية والدولية، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وأعضاء لجنة سداد المساهمات، ومديري مكاتب التعاون الدولي بالوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية.

وبحسب منصة حكومتنا، “تم تنفيذ هذه المنظومة من قبل شركة البريد والاتصالات وتقنية المعلومات الليبية”.

وتخلل اللقاء “استعراض للموقف التنفيذي لسداد المساهمات والملاحظات المقدمة من الوزارات ذات الصلة، بالإضافة إلى مناقشة توحيد آلية التفاوض مع المنظمات الدولية بشأن تسديد المتأخرات والحصول على تخفيضات مناسبة، مع إعطاء الأولوية للمنظمات التي تتعاون بفاعلية مع المؤسسات الليبية”.

كما تم “تدشين المنظومة الإلكترونية، التي تتيح للوزارات والمؤسسات تقديم اشتراكاتها ومطالباتها وتسجيل الاتفاقيات إلكترونيًا، إضافة إلى متابعة الإجراءات المتخذة بشأنها، بهدف تعزيز التنسيق الفعّال والإيجابي مع كافة المنظمات الدولية”.