إطلاق منظومة إلكترونية موحدة لإدارة «مرض السكري»

أطلقت الهيئة الوطنية لمرض السكري في ليبيا المنظومة الإلكترونية الموحدة الخاصة بحصر وتسجيل المرضى وتنظيم توزيع الأدوية، في خطوة تهدف إلى تطوير إدارة ملف مرض السكري على مستوى البلاد.

وجرى حفل الإطلاق بحضور عدد من ممثلي الوزارات السيادية، وعمداء وأعضاء المجالس البلدية، إلى جانب مدراء مراكز السكري والغدد الصماء، ونخبة من الأطباء والمتخصصين في القطاع الصحي.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمرض السكري الدكتور عوض القويري خلال كلمته أن المنظومة تمثل حجر الأساس لتنظيم الأمن الدوائي، مشيرًا إلى أن ربط صرف الأنسولين بالرقم الوطني عبر النظام الجديد يشكل ضمانة لتحقيق العدالة والشفافية، إضافة إلى ضمان استمرارية العلاج لكل مريض مسجل.

وقدّم الفريق التقني خلال الفعالية عرضًا تفصيليًا حول آلية عمل المنظومة، موضحًا طرق حماية بيانات المرضى، إلى جانب الإجابة عن تساؤلات الحضور المتعلقة بآليات التسجيل في المناطق البعيدة، والتعامل مع الحالات الطارئة، وتكامل البيانات بين المراكز الطبية والهيئة.

واختتم الحدث بجولة تعريفية داخل المنظومة الإلكترونية، مع التأكيد على بدء العمل بها فعليًا في المراكز الطبية، في خطوة وُصفت بأنها نقلة نوعية في إدارة ملف مرض السكري وتعزيز كفاءة توزيع الأدوية في ليبيا.