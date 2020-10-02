أعلن مركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني أمس الخميس، عن إطلاق منظومة التسجيل المباشر للباحثين عن العمل عبر الموقع الإلكتروني.

مركز المعلومات والتوثيق إطلاق منظومة التسجيل المباشر للباحثين عن العمل عبر الموقع الإلكتروني. Dic.ly Gepostet von ‎مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل‎ am Donnerstag, 1. Oktober 2020

يأتي ذلك في حين، قام وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين، يوم الثلاثاء، بتسليم نتائج لجان حصر الباحثين عن العمل لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

وقدم الوزير إحاطة كاملة عن نتائج مراحل الحصر والتبويب والفرز والمطابقة والتكرار والازدواج التي تمت وفق الحيز الزمني الذي نص عليه قرار المجلس الرئاسي “567”.

يُشار إلى أن العدد الكلي للباحثين عن العمل بلغ 244.977 ألف باحث عن عمل، مسجلين في المنظومة، من بينهم عدد 528 من ذوي الإعاقة، وأوضحت الإحصاءات أن المنطقة الغربية لديها أكثر عدد من الباحثين تليها المنطقة الشرقية ثم الوسطى ثم الجنوبية، وأن نسبة الإناث الباحثات عن العمل أكبر من نسبة الذكور.

وصرح وزير العمل والتأهيل بأن برنامج تمكين الباحثين تتم عبر عدد من المسارات منها بحث الوظائف الشاغرة في الملاكات الوظيفية ودعم القطاع الخاص لاستيعاب الباحثين عن العمل إلى جانب تفعيل اتفاقيات بدائل التدريب في الشركات الوطنية والأجنبية وتفعيل دور صندوق التسهيلات المالية لدعم مشاريع الريادة.

يُذكر أن حصر الباحثين عن عمل هو المادة الأولى من القرار الذي يشتمل على 6 مواد تستهدف تعيين وتدريب الباحثين عن عمل، وأن تلتزم وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي والجهات ذات العلاقة بتوفير التغطية المالية لتنفيذ البرنامج التشغيلي والتدريبي.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في أغسطس الماضي، القرار رقم 567 لسنة 2020 بشأن تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب.