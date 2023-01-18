إطلاق منظومة الشهائد الصحية الإلكترونية

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، منظومة الشهائد الصحية الإلكترونية، وذلك في إطار رقمنة الخدمات الصحية التي يقدمها المركز عبر التقنية الإلكترونية في كل أنحاء البلاد؛ لتسهيل وتذليل الصعوبات والعراقيل.

وأقيم بالمناسبة حفل حضره وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، ووكلاء وزارة الصحة ومدراء الإدارات والمكاتب العاملة بالمركز، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات ورئيس جهاز الحرس البلدي.

وأكد مدير عام المركز الدكتور حيدر السائح، في كلمة له، على ضرورة التوجه نحو الإدارة الإلكترونية في كل فروع المركز والخدمات التي يقدمها.

وعلى هامش الاحتفالية قام وزير الصحة المكلف بإصدار الشهادة الصحية الإلكترونية الأولى معلنًا عن بداية العمل الفعلي لإصدار البطاقات الإلكترونية.

وأوضح أبوجناح في كلمه له، أهمية العمل بالتقنية الرقمية أسوة بكل العالم، مؤكدا على ضرورة تعاون الجميع من أجل النجاح في تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية لكل المواطنين في عموم البلاد.

البطاقة الصحية الإلكترونية معلومات حول البطاقة الصحية الالكترونية الموقع الإلكتروني لمنصة تحصين : https://vac.ncdc.gov.ly/home تحميل تطبيق تحصين من Google Play عبر الرابط التالي: https://play.google.com/store/apps/details?id=ly.gov.ncdc.vac #مكتب_الاعلام_والتوثيق #المركز_الوطني_لمكافحة_الأمراض تم النشر بواسطة ‏المركز الوطني لمكافحة الأمراض _ ليبيا‏ في الأربعاء، ١٨ يناير ٢٠٢٣

البطاقة الصحية فيديوغراف : خطوات إصدار البطاقة الصحية الإلكترونية. الموقع الإلكتروني لمنصة تحصين: https://vac.ncdc.gov.ly/ تحميل تطبيق تحصين من Google Play عبر الرابط التالي: https://play.google.com/store/apps/details?id=ly.gov.ncdc.vac #مكتب_الاعلام_والتوثيق #المركز_الوطني_لمكافحة_الأمراض تم النشر بواسطة ‏المركز الوطني لمكافحة الأمراض _ ليبيا‏ في الأربعاء، ١٨ يناير ٢٠٢٣