إطلاق منظومة فحص وتدقيق النفقات الطبية بالداخل والخارج

قام فريق من الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام، بديوان المحاسبة الليبي، اليوم الاثنين، باستعراض منظومة العمل الرقابي التي تم تصميمها لغرض إدارة النفقات الطبية وأعمال المراجعة والتدقيق الخاصة بالمعاملات الطبية بالداخل والخارج.

يأتي ذلك في إطار ممارسة الديوان للاختصاصات المسندة إليه بموجب القانون والمتعلقة بفحص النفقات الطبية ومراجعتها وتدقيقها، وتفعيلًا لإجراءات المراجعة والرقابة الإلكترونية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالديوان.

وتضمن العرض المراحل التجريبية والتمهيدية لإطلاق المنظومة التي صممت وفقاً للمعايير الدولية لنظم تكنولوجيا المعلومات من حيث توفير ضوابط الإدخال والمعالجة والمخرجات وأمن التطبيق، كما أن تدخل العنصر البشري في تشغيل المنظومة لا يتجاوز 20 % كمرحلة أولى مما يعني أنها منظومة اقتصادية يسهل استخدامها.

يُشار إلى أن تصميم المنظومة جاء بعد تقرير ديوان المحاسبة حول الإنفاق بصندوق التأمين الصحي العام والذي أُحيل بموجبه عدد من الموظفين للتحقيق بمكتب النائب العام.