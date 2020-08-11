إطلاق نار قرب البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي لـ«ترامب»

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمره الصحفي بالبيت الأبيض، قبل قليل عقب إطلاق رصاص على شخص خارج المبنى، قبل أن يعود مجددا للمؤتمر.

وقامت الخدمة السرية بالبيت الأبيض، بإخراج الرئيس دونالد ترامب من قاعة المؤتمر صحفي.

BREAKING: President Trump has abruptly left a White House briefing after receiving some kind of urgent update from an official. pic.twitter.com/Xv9AGZdtWq — NBC News (@NBCNews) August 10, 2020

كما أخلت الخدمة السرية قاعة الصحافة وطلبت من الصحفيين المغادرة.

من جهتها أفادت شبكة “فوكس نيوز” بأنه تم استئناف المؤتمر الصحفي بعد ورود تقارير عن إطلاق النار بالقرب من البيت الأبيض.

وقال ترامب بعد لحظات من عودته إلى المنصة: “كان هناك إطلاق نار خارج البيت الأبيض، ويبدو أنه تحت السيطرة بشكل جيد للغاية”، مشيرا إلى أنه لا يعلم بقية التفاصيل.

وصرح الرئيس الأمريكي بأنه تم نقل شخص مصاب للمستشفى، أصيب برصاص الخدمة السرية أو أجهزة إنفاذ القانون، مبينا أنه “يدرك أن المشتبه به مسلح”.

وأوضح ترامب أنه يشعر بالأمان بالبيت الأبيض في ظل وجود الخدمة السرية، قائلا إنه نقل إلى المكتب البيضاوي بعد الواقعة.

وأضاف: “لا أشعر بأي قلق وسيصدر بيان بشأن هذا الموضوع”.