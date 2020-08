إطلاق نار قرب البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي لـ«ترامب»

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمره الصحفي بالبيت الأبيض، قبل قليل عقب إطلاق رصاص على شخص خارج المبنى، قبل أن يعود مجددا للمؤتمر.

وقامت الخدمة السرية بالبيت الأبيض، بإخراج الرئيس دونالد ترامب من قاعة المؤتمر صحفي.

BREAKING: President Trump has abruptly left a White House briefing after receiving some kind of urgent update from an official. pic.twitter.com/Xv9AGZdtWq

— NBC News (@NBCNews) August 10, 2020