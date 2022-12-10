إطلاق نار وتهريب مهاجرين في امساعد

أفادت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، اليوم السبت، بتعرّض أربعة مهاجرين لإصابات إثر إطلاق النار عليهم من قبل مهربي البشر في مدينة امساعد شرقي ليبيا، وتم نقلهم على إثرها إلى مركز طبرق الطبي لتلقي العلاج ولايزال اثنين منهم في قسم العناية الفائقة.

وبحسب ما نقلت المنظمة عن شهود عيان، فإن مجموعة من مهربي البشر يستلقون أربع سيارات مدنية اعترضوا حافلات جهاز مكافحة الهجرة فرع طبرق، الذي كان يرحّل (140) مهاجر من الجنسية المصرية على طريق مدينة امساعد الحدودية، وأطلقوا النار عليها لإجبارها على الوقوف بالقوة، وقاموا بتهريب عدد منهم.

ودعت منظمة رصد النائب العام الليبي إلى فتح تحقيق عاجل حول الحادثة، كما طالبت السلطات في شرق ليبيا بتوفير الحماية اللازمة للمهاجرين وعدم إجبار أي مهاجر على قبول المساعدة على العودة إلى وضع غير آمن وضمان حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة.