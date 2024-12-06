إطلاق نسخة جديدة لـ«روبوت دردشة شهير».. وهذه مزاياها!

دشنت شركة “أوبن إيه آي” نسخة جديدة من روبوت الدردشة الشهير “تشات جي بي تي”، تسمى “تشات جي بي تي برو”.

وحسب ما نقل موقع “ذا فيرج” التقني، قالت الشركة، “إن النسخة الجديدة مقابل 200 دولار شهريا، ويمكن استخدامها في مجالات الهندسة والأبحاث، وستضاف الخدمة الجديدة “تشات جي بي تي برو” إلى اشتراكات “أوبن إيه آي” الحالية في “تشات جي بي تي بلس”، و”تشات جي بي تي تيم ” و”تشات جي بي تي إنتربرايز”.

وقالت الشركة، “إن “تشات جي بي تي برو” سيتيح إمكانية الوصول إلى أكثر أدوات “أوبن إيه آي” تقدما مثل إمكانية الوصول غير المحدودة إلى نموذج الاستدلال الجديد 01 و01 ميني والصوت المتقدم، ويتضمن الاشتراك أيضا خاصية “01 برو” وهو إصدار يستخدم قوة حوسبة إضافية لحل الأسئلة الأكثر تعقيدا، ووفق “أوبن إيه آي” فإن خاصية “01 برو” أفضل أداء في معايير التعلم الآلي في الرياضيات والعلوم والترميز مقارنة بإصداري 01 و01 بريفيو”.

وأشارت الشركة، “إلى أن الإصدار الجديد من “تشات جي بي تي” يمكنه أيضا تقديم استجابات “منطقية” فيما يتعلق بمجال الصور”.