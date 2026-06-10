إطلاق نظام إلكتروني شامل لـ«الاستثمار» في مطار طرابلس

أفاد الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية، برعاية رئيس الوزراء، بإطلاق منصة المستثمرين الرقمية الخاصة بمطار طرابلس الدولي، بهدف استقبال طلبات الاستثمار في الأنشطة التجارية والخدمية داخل المطار.

وأوضح الصندوق أن إطلاق المنصة يأتي ضمن توجهات تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، حيث ستُنجز جميع مراحل التأهيل والطرح والتقييم والترسية إلكترونيا بشكل كامل، وفق إجراءات واضحة ومعلنة تضمن العدالة والوضوح في مسار التقديم.

وأضاف الصندوق أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم إدارة الفرص الاستثمارية داخل مطار طرابلس الدولي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين بيئة العمل داخل المرفق الحيوي.

ودعا الصندوق الشركات والمؤسسات والمستثمرين الراغبين في المشاركة إلى التقدم لمرحلة التأهيل المسبق، والاطلاع على الفرص الاستثمارية ومتطلبات التقديم عبر المنصة الرقمية من هنا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات التحول الرقمي في إدارة الفرص الاستثمارية داخل المرافق العامة، خصوصا المطارات، بهدف تعزيز جذب الاستثمارات وتحسين كفاءة إدارة الأصول الخدمية بشكل حديث ومنظم.