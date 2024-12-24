إطلاق نماذج جديدة «للذكاء الاصطناعي» وشركة «هونر» تكشف عن هاتفها الجديد

أعلنت شركة “OpenAI”، عن نموذجي ذكاء اصطناعي جديدين، سيقدمان للمستخدمين خدمات مميزة.

وبحسب بيان الشركة، “فإن نموذجي o3 وo3-mini الجديدين صمما للتعامل مع البيانات بطريقة مميزة، وتوفير تحليل منطقي للأفكار والمعلومات”.

وأشارت شركة “OpenAI”، إلى أن “النموذجين سيتوفران للمبرمجين فقط في الوقت الحالي، وذلك لاختبار أدائهما ووضع الملاحظات على البرمجيات التي تحتاج إلى التعديل”.

وأكدت الشركة، أن “تركيزها ينصب حاليا على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي ستحقق فائدة للبشر”.

وأوضحت الشركة أن “نموذج o3 يعتبر نسخة مطورة عن نموذج o1 الذي أطلقته العام الجاري، ويتميز بقدرات أكبر على تحليل البيانات وإعطاء إجابات منطقة ومدروسة على الأسلئة التي يطرحها المستخدم، كما صمم للتعامل مع المسائل المعقدة التي تحتاج وقتا طويلا للحل والكثير من العمليات الحسابية”.

وأشارت شركة “OpenAI”، “إلى إطلاق نموذج Sora للذكاء الاصطناعي للمستخدمين، والذي يمكن من خلاله إنشاء مقاطع الفيديو، لكن هذه النموذج سيتوفر حاليا باشتراكات مدفوعة، كما أعلنت عن نيتها إدخال ميزات جديدة لـ”ChatGPT.

شركة «هونر» تكشف عن هاتفها الجديد

كشفت شركة “هونر Honor”، “عن هاتفها الجديد الذي ينافس أفضل هواتف أندرويد الذكية من حيث المواصفات والتقنيات وقدرات التصوير”.

وبحسب الشركة، “حصل هاتف Magic7 RSR Porsche Design على تصميم أنيق ومميز، وهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (162.7/77.1/8.8) ملم، وزنه 228 غ، وشاشته جاءت LTPO OLED، مقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2800/1280) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 5000 شمعة/م تقريبا، ودعمت بتقنيات Dolby Vision لتوفر عرضا مميزا للصور والفيديوهات، كما حميت بزجاج Giant rhino glass المضاد للصدمات والخدوش”.

ووفق بيان الشركة، “كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (180+50+50) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 50 ميغابيكسل، ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 16 و24 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت و1 تيرابايت، كما زود بنظام Android 15 مع واجهات MagicOS 9”.

وبحسب الشركة، “زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وتقنيات لطلب النجدة عبر الأقمار الصناعية في الحالات الطارئة، وزوّد ببطارية بسعة 5850 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط”.