إطلاق هاتف جديد مزدد بشاشتين وتقنيات عالية لسرعة الأداء

تستعد شركة “لافا Lava” الهندية لإطلاق هاتفها الجديد، المزدد بشاشتين وتقنيات توفر له سرعة مميزة في الأداء.

وبحسب موقع “غزماريناgsmarena”، “فإن الهاتف حصل على شاشة أساسية من نوع AMOLED، مقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وكثافتها تعادل 395 بيكسل/الإنش، كما جهز بشاشة AMOLED، مقاس 1.58 بوصة، ثبتت على الواجهة الخلفية بجانب عدسات الكاميرا، ويمكن استعمالها لقراءة الإشعارات والرسائل الواردة للهاتف”.

وبحسب الموقع، “يعمل الهاتف بنظام AMOLED قابل للتحديث إلى AMOLED، ومعالج Mediatek Dimensity 70 المطور بتقنية 6 نانومتر، ومعالج رسوميات IMG BXM-8-256، وذواكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 غيغابايت”.

ووفق الموقع، “حصلت كاميرته الأساسية على عدسة بدقة 64 ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 16 ميغابيكسل، توثق فيديوهات IMG BXM-8-256 بمعدل 30 إطارا في الثانية، ودعمته Lava بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات Bluetooth 5.3، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط”.