إطلاق هاتف جديد مصفّح لـ«عشاق المغامرات».. ماذا عن أحدث الحواسب؟

بدأت شركة Cubot بالترويج لهاتفها الجديد Cubot KingKong ES5، الذي يأتي بتصميم مصفح وهيكل شديد المتانة، موجها لفئة المستخدمين الذين يعتمدون على هواتف تتحمل الظروف القاسية أثناء السفر والمغامرات والأنشطة الخارجية.

وبحسب المعلومات التقنية المتوفرة، يأتي الهاتف بهيكل مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، مع مقاومة عالية للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، ما يجعله مصمما للعمل في البيئات الصعبة. ويبلغ أبعاده 182.5/83.1/11.4 ملم، فيما يصل وزنه إلى 301 غرام.

ويعتمد الجهاز على شاشة من نوع IPS LCD بمقاس 6.88 بوصة، بدقة عرض 720/1640 بيكسل، مع معدل تحديث 120 هيرتز، وكثافة تقارب 260 بيكسل لكل إنش، إضافة إلى حماية بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش لتعزيز المتانة.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل “أندرويد-16″، ويضم معالج Unisoc T620، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

وفي جانب التصوير، يأتي الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 64+2 ميغابيكسل، تضم عدسة ماكرو وعدسة للتصوير العريض، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

كما يدعم الهاتف شريحتي اتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية NFC، إلى جانب أنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية وبوصلة إلكترونية مدمجة.

ويحتوي الجهاز على بطارية كبيرة بسعة 7000 ميلي أمبير، مع طرحه بعدة ألوان تشمل الرمادي والبرتقالي والأخضر والأصفر، في خطوة تستهدف المستخدمين الباحثين عن هواتف عملية ذات طابع قوي للاستخدام الميداني.

Lenovo تكشف عن حاسب لوحي جديد بصوت محيطي قوي موجه لعشاق الموسيقى والأفلام

أعلنت شركة Lenovo عن حاسب لوحي جديد يركز بشكل أساسي على تجربة الصوت عالية الجودة، في خطوة تستهدف المستخدمين المهتمين بالموسيقى ومشاهدة الأفلام مع أداء صوتي محيطي متقدم.

ويأتي الجهاز مزودا بـ9 مكبرات صوت من JBL بقدرة إجمالية تبلغ 48 واط، ما يوفر تجربة صوتية محيطية مصممة لتعزيز مشاهدة المحتوى والاستماع للموسيقى بجودة عالية ووضوح لافت.

ويعتمد الحاسب على شاشة IPS LCD بمقاس 12.1 بوصة، بدقة 2560/1600 بيكسل، مع معدل تحديث 120 هيرتز، وكثافة تقارب 249 بيكسل لكل إنش، إضافة إلى سطوع يصل إلى 800 nits ودعم تقنيتي HDR10 وDolby Vision.

ويأتي الجهاز بهيكل يجمع بين المعدن والبلاستيك المتين، بأبعاد 278.8/181.1/6.8 ملم ووزن 670 غراما، كما يدعم قلم ذكي مخصص للكتابة والرسم والتحكم بالتطبيقات، ما يعزز من استخدامه في العمل والترفيه معا.

ويعمل الحاسب بنظام التشغيل “أندرويد-16″، ويضم معالج MediaTek Dimensity 7400 مع معالج رسوميات Mali-G615 MC2، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 128 أو 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر microSDXC.

وفي جانب التصوير، يحتوي الجهاز على كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل تدعم تصوير فيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

كما يدعم الجهاز منفذ USB Type-C 2.0 وتقنية Bluetooth 5.4، إلى جانب بطارية ضخمة بسعة 10200 ميلي أمبير مع دعم شحن سريع بقدرة 45 واط، ما يمنحه قدرة تشغيل طويلة تناسب الاستخدام اليومي والترفيهي.