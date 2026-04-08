إطلاق هاتف جديد.. مواصفات قوية وتصميم مقاوم

أعلنت شركة Umidigi عن إطلاق هاتفها الجديد G100 Pro، الذي تتوقع أن يكون منافساً قوياً في أسواق الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد خلال 2026.

يتميز الهاتف بتصميم عصري وهيكل متين مقاوم للرطوبة والغبار، ويبلغ وزنه 210 غ، مع أبعاد 171×77.6×8.1 ملم.

يحمل G100 Pro شاشة IPS LCD قياس 6.9 بوصة، بدقة 720×1640 بيكسل، وتردد 120 هيرتز، بكثافة حوالي 260 بيكسل لكل إنش، محمية بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش.

يعمل الجهاز بنظام أندرويد 15، ويعتمد على معالج Mediatek Helio G81، مع معالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذاكرة وصول عشوائي تتراوح بين 4 و6 و8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما الكاميرات، فجاءت الكاميرا الخلفية ثنائية العدسة بدقة 50+2 ميغابيكسل، مع القدرة على تسجيل فيديوهات FHD، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

دعمت Umidigi هاتفها بمكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ سماعات 3.5 ملم، ومنفذ USB Type-C، ومشغل راديو FM، وشريحة NFC، وماسح بصمات الأصابع، وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية. كما يحمل الهاتف بطارية ضخمة بسعة 6000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط.

يأتي G100 Pro ليجمع بين الأداء القوي والتصميم العملي والميزات الحديثة، ما يجعله خياراً جذاباً للمستخدمين الباحثين عن هاتف أندرويد متكامل بسعر منافس.