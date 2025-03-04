إطلاق هاتف مميز لشبكات «الجيل الخامس» الخلوية

أعلنت شركة “Tecnoتيكنو”، “عن هاتفها الجديد الذي سيكون من بين أفضل الهواتف التي تعمل مع شبكات 5G”.

وبحسب الشركة، “يأتي هاتف Camon 40 Pro 5G بهيكل أنيق التصميم أبعاده (164.3/74.6/7.3) ملم، وجهّز بشاشة AMOLED، مقاسها 6.7 بوصة، دقة عرضها (2436/1080) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها تعادل 393 بيكسل/الإنش تقريبا”.

ووفق الشركة، “يضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز نظام تشغيل Android 15 مع واجهات HIOS 15، ومعالج Mediatek Dimensity 7300، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت، وكاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 50 ميغابيكسل”.

وبحسب الشركة، “حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وممستقبل لإشارات الراديو FM، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وزوّد ببطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط.”.