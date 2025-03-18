إطلاق هاتف مميز لـ«محبّي التصوير».. وحاسب جديد مدعوم بـ«الذكاء الاصطناعي»

أعلنت شركة ““شاوميXiaomi، “عن هاتفها الجديد الذي جهّز بأفضل الكاميرات التي تمكن محبي التصوير من توثيق صور وفيديوهات عالية الدقة”.

وبحسب الشركة، “حصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (200+8+2) ميغابيكسل فيها عدسة macro وعدسة لتصوير فائق العرض، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 16 ميغابيكسل، وتوثق فيديوهات FHD بمعدل 60 إطارا في الثانية، وهيكله أتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (161.1/75/8) ملم، وززنه 179 غ”.

ووفق الشركة، “شاشة الهاتف أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 1300 شمعة/م تقريا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش، ويضمن الأداء المميز لهذا الجهاز نظام تشغيل Android 15 مع واجهات HyperOS، ومعالج Mediatek Helio G99 Ultra، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح “microSDXC.

ودعمت شركة “”شاوميXiaomi، “الهاتف بمكبري صوت باداء مميز، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واط”.

الكشف عن حاسب جديد مدعوم بـ”الذكاء الاصطناعي”

أعلنت شركة “لينوفو “Lenovoعن “حاسبها الجديد الذي حصل على مواصفات تجعله واحدا من أفضل الحواسب اللوحية لهذا العام”.

ووفق الشركة، “حصل حاسب Idea Tab Pro الجديد على هيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (291.8/189/6.9) ملم، وزنه 620 غ، وشاشته أتت LCD بمقاس 12.7 بوصة، دقة عرضها (2944/1840) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا”.

وبحسب الشركة، “يعمل الحاسب بنظام Android 14 قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 8300، ومعالج رسوميات Mali G615-MC6، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC، وحصل على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تساعد المستخدم على ترجمة النصوص وتعديلها وتسهل عمليات البحث عن الصور والأشياء عبر الإنترنت”.

ووفق “لينوفو”، “كاميرته الأساسية جاءت بدقة 13 ميغابيكسل فيها عدسة للتصوير العريض، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، ودعمته بتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، وبوصلة إلكترونية، ومنفذ USB Type-C 3.2، وتقنيات Bluetooth 5.3، وبطارية بسعة 10200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط”.