إطلاق هاتف مميّز يعمل على «شبكات 5G»

أعلنت شركة “موتورولا”، عن “هاتفها الجديد القادر على العمل مع شبكات 5G الخلوية، والمجهز بتقنيات وكاميرات ممتازة”.

وبحسب الشركة، “يأتي هاتف Moto G Stylus 5G الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (162.2/75.8/8.3) ملم، وزنه 191 غ، وجاء الهيكل مضادا للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، وشاشته جاءت من نوع AMOLED وأتت بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (1220/2712) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 3000 شمعة/م تقريبا، وكثافتها تعادل 444 بيكسل/الإنش، وحميت هذه الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass 3 المضاد للصدمات والخدوش”.

ووفق الشركة، “يعمل الهاتف بنظام “أندرويد-15″، ومعالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 المطور بتقنية 4 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 710، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح “microSDXC، وكاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+13) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير فائق العرض، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 32 ميغابيكسل، وتوثق فيديوهات 4k بمعدل 30 إطارا في الثانية”.

وبحسب الشركة، “حصل الجهاز على مكبرات صوت عالية الأداء تعمل مع تقنيات Dolby Atmos، وزوّد بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 68 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 15 واط”.