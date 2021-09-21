إطلاق هاشتاغ #مجلس_النواب_لا_يمثلني ردًا على قرار سحب الثقة غير القانوني

أطلق نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، وسم هاشتاغ #مجلس_النواب_لا_يمثلني ولاقا تفاعلاً واسعاً وتصدر قائمة الترند في ليبيا.

وعبر النشطاء عن استيائهم وغضبهم ورفضهم لقرار مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، الذي وصفوه بغير القانوني.

لكل وطني يحب بلاده وصغاره واهله وناسه يجب نشر هذا الهاشتاق #مجلس_النواب_لا_يمثلني❌#حكومة_الوحدة_الوطنية_الممثل_الوحيد_لليبين✅ — Asma (@Asma43551291) September 21, 2021

سعيت لتبديل خيم العزاء إلى أفراح ، حاولت أن تسعد الشباب ولو بالقليل بدل الجبهات والحروب.#الدبيبة#مجلس_النواب_لا_يمثلني pic.twitter.com/qgfPhqVcyi — هَـانِّي الدِّيْــكَ 🇱🇾🇮🇹💫 (@Hani_Al_Deek) September 21, 2021

ودعا النشطاء إلى الخروج على ما وصفوه بـ”مجلس الدواب” واتهموا بأنه وباء على الشعب 7 سنوات ولم يقدم شيئا المواطن،ولهذا فإن الخروج والمطالبة بإسقاطه واجب على كل مواطن.

من الضروري خروج على مجلس الدواب انهم وباء على الشعب سبع سنوات لم يقدمو شيء المواطن وهم لاحياة لم تنادي فلهذا الخروج ومطلبه باسقاطهم واجب على كل مواطن …#اسقاط_مجلس_النواب #مجلس_النواب_لا_يمثلني pic.twitter.com/CGIzv7jbN2 — king ..هامان .✌️.🇱🇾 (@kinghaman81) September 21, 2021

ووصف بعض النشطاء مجلس النواب بأنه مجلس فوضى وحروب ونهب أموال وعمالة وخسة وتأخير بناء الدولة، حسب وصفهم.

مجلس الدواب هو مجلس فوضى وحروب ونهب اموال وعمالة وخسة وتاخير بناء اادولة #مجلس_النواب_لا_يمثلني — بروانطى ٢٠ (@brwantyyy_____y) September 21, 2021

واعتبر النشطاء أن سحب الثقة من حكومة الوحده الوطنية هو دعوة للانقسام السياسي والحرب من جديد.

#مجلس_النواب_لا_يمثلني

سحب الثقه من حكومة الوحده الوطنية هو دعوة للانقسام السياسي والحرب من جديد ..#يسقط_مجلس_النواب pic.twitter.com/dZ6SgDDr8G — Amany 🌸 (@MonySh115) September 21, 2021

الترند في ليبيا #مجلس_النواب_لا_يمثلني فضيـــــحة

مغالطة وتزوير موصوف لعقيلة صالح ونواب حفتر بعد التّفطن الى أن عدد المصوتين هو فقط 68 وليس 89 كما اعلنوا رسميا pic.twitter.com/56BvExY3cA — Suad Alfaitouri (@AlfaitouriSuad) September 21, 2021

شكراً لـك

من سته أشهر لم نسمع أصوات صـواريخ و كان أول رمضان من دون حرب مـن 7سنين سَعَيت لـ تبديل خيم العزاء إلى أفراح ، حاولت أن تسعد الشباب ولو بالقليل بدل الجبهات والحروب جعلك الله ف حُسن ظن الشـعب ⁦🤲🏻⁩🌸#مجلس_النواب_لا_يمثلني❌#حكومة_الوحدة_الوطنية_الممثل_الوحيد_لليبين✅ — سِـــجّـيِّ❣️ ⵙⵊⴰ😍 (@sagaa77saga) September 21, 2021

#الدبيبة

مـن سـته أشـهر لـم نسـمع أصـوات صـواريخ و كـان أول رمـضان مـن دون حـرب مـن 7سنين .، سعـيت لـي تبـديل خيـم العـزاء إلى أفـراح .

حاولـت أن تـسعد الشـباب ولـو بالـقليل بـدل الجبـهات

والـحروب ..#مجلس_النواب_لا_يمثلني pic.twitter.com/04dPlNLuXg — Seraj k 🇱🇾 (@Seraj_khalel) September 21, 2021

وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، اليوم الثلاثاء، سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 نائب حاضرين لجلسة اليوم، على حد قوله.

في غضون ذلك، وقع 38 نائبا بمجلس النواب عريضة رافضة لسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.

من جانبه قال عضو مجلس النواب محمد لينو، إن عدد النواب الذين صوتوا لسحب الثقة من الحكومة لم يتجاوز 70 صوتاً، وما حدث تزوير واضح، وفق قوله.

كما قال عضو مجلس النواب محمد الرعيض، إن سحب الثقة من الحكومة يحتاج 120 صوتا وهي الأغلبية الموصوفة وليس 89 صوتا وفقا للقانون.