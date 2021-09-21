انتخابات ليبيا

إطلاق هاشتاغ #مجلس_النواب_لا_يمثلني ردًا على قرار سحب الثقة غير القانوني

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 - 18:24 | آخر تحديث: 21 سبتمبر 2021 - 18:32 نُشر: الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 - 18:24
ليبيا
إطلاق هاشتاغ #مجلس_النواب_لا_يمثلني ردًا على قرار سحب الثقة غير القانوني
تصدر الوسم قائمة الترند في ليبيا

أطلق نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، وسم هاشتاغ #مجلس_النواب_لا_يمثلني ولاقا تفاعلاً واسعاً وتصدر قائمة الترند في ليبيا.

وعبر النشطاء عن استيائهم وغضبهم ورفضهم لقرار مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، الذي وصفوه بغير القانوني.

ودعا النشطاء إلى الخروج على ما وصفوه بـ”مجلس الدواب” واتهموا بأنه وباء على الشعب 7 سنوات ولم يقدم شيئا المواطن،ولهذا فإن الخروج والمطالبة بإسقاطه واجب على كل مواطن.

ووصف بعض النشطاء مجلس النواب بأنه مجلس فوضى وحروب ونهب أموال وعمالة وخسة وتأخير بناء الدولة، حسب وصفهم.

واعتبر النشطاء أن سحب الثقة من حكومة الوحده الوطنية هو دعوة للانقسام السياسي والحرب من جديد.

وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، اليوم الثلاثاء، سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 نائب حاضرين لجلسة اليوم، على حد قوله.

في غضون ذلك، وقع 38 نائبا بمجلس النواب عريضة رافضة لسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.

من جانبه قال عضو مجلس النواب محمد لينو، إن عدد النواب الذين صوتوا لسحب الثقة من الحكومة لم يتجاوز 70 صوتاً، وما حدث تزوير واضح، وفق قوله.

كما قال عضو مجلس النواب محمد الرعيض، إن سحب الثقة من الحكومة يحتاج 120 صوتا وهي الأغلبية الموصوفة وليس 89 صوتا وفقا للقانون.

آخر تحديث: 21 سبتمبر 2021 - 18:32
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً