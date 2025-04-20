 إطلاق هواتف جديدة بأسعار منافسة

أعلنت شركة “سامسونغ”، “رسميا عن هاتف Galaxy M56 الجديد الذي حصل على مواصفات وكاميرات ممتازة، وسيطرح بسعر منافس”.

وبحسب الشركة، “حصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة للتصوير فائق العرض، وزوّد بكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابيكسل”.

ووفق الشركة، “أتى هيكله مقاوما للماء والغبار، أبعاده (162/77.3/7.2) ملم، وزنه 180 غ، وشاشاته جاءت Super AMOLED+ بمقاس 6.74 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass Victus+ المضاد للصدمات والخدوش”.

وبحسب الشركة، “يضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز نظام Android 15 قابل للتحديث، ومعالج Exynos 1480، ومعالج رسوميات Xclipse 530، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، ذواكر داخلية 128/256 غيغابايت”.

ودعمت “سامسونغ”، الهاتف “بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات Bluetooth 5.3، وتقنيات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط، وستطرحه في الأسواق العالمية بسعر 260 يورو تقريبا”.

هاتف قابل للطي من “موتورولا“

بدأت شركة “موتورولا”، “بالترويج لهاتف “Razr 60 Ultra” الذي صمم ليكون أحد أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي”.

وبحسب الشركة، “حصل الهاتف على هيكل أبعاده (171.5/74/7.3) ملم، وزنه 199 غ، وأتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IPX8، وشاشته الأساسية أتت من نوع Foldable LTPO AMOLED بمقاس 7.0 بوصة، دقة عرضها (3120/1440) بيكسل، ترددها 165 هيرتز، معدل سطوعها 4500 شمعة/م تقريا، وشاشته الخارجية جاءت LTPO AMOLED بمقاس 4 بوصات، دقة عرضها (1270/1080) بيكسل، ترددها 165 هيرتز، معدل سطوعها 3000 شمعة/م، وحميت بزجاج Gorilla Glass Victus المضاد للصدمات والخدوش”.

ووفق الشركة، “يعمل الجهاز بنظام Android 15 قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، ذواكر داخلية 256/512 غيغابايت”.

وبحسب الشركة، “كاميرة الهاتف الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+50) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 50 ميغابيكسل، وحصل الهاتف مكبرات صوت مع تقنيات Snapdragon Sound، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4700 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 68 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 30 واط”.