إطلاق هواتف جديدة «فائقة القوة والتصوير الاحترافي»

أعلنت شركة Blackview عن هاتفها الجديد المصفح، المخصص لمستخدمي الهواتف القوية والمتينة، مزوّدًا ببطارية عملاقة وكاميرات رؤية ليلية متقدمة، في حين أطلقت Vivo هاتفًا استثنائيًا لعشاق التصوير الفوتوغرافي والفيديو عالي الجودة.

وBlackview الجديد يأتي بهيكل مضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، محمي بطبقات من المعدن والمطاط والبلاستيك، ومقاوم للماء والغبار وفق IP68/IP69. أبعاده 186×87.8×29 ملم، ويزن 670 غرامًا.

ومزود الهاتف بكاميرا رئيسية مزدوجة 50+20 ميغابيكسل مع عدسة للتصوير الليلي، قادرة على تسجيل فيديوهات 4K، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل، والشاشة LTPO AMOLED بقياس 6.73 بوصة، بدقة 3200×1440 بيكسل، تردد 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 1300 شمعة/م²، ومحمي بزجاج Corning Gorilla Glass 5.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 15، مع معالج Mediatek Dimensity 8300، ومعالج رسوميات Mali، وذاكرة وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر microSDXC، ويمتاز ببطارية ضخمة 20000 ميلي أمبير مع شحن سريع 120 واط وشحن لاسلكي 10 واط.

أما Vivo X300 Pro جاء محمّلًا بتقنيات تصوير متقدمة، مع كاميرا ثلاثية العدسة 200+50+50 ميغابيكسل تشمل عدسة ماكرو وعدسة واسعة، وقادرة على تصوير فيديوهات 8K. الكاميرا الأمامية 50 ميغابيكسل، تدعم فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار/ثانية.

هيكل الهاتف مصنوع من مواد عالية الجودة، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده 161.2×75.5×8 ملم، ووزنه 226 غرامًا، ويأتي بإطار من الألمنيوم وزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

والشاشة LTPO AMOLED بقياس 6.78 بوصة، بدقة 1260×2800 بيكسل، تردد 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 4500 شمعة/م²، مع دعم Dolby Vision لتجربة مشاهدة استثنائية.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 16، مع معالج Mediatek Dimensity 9500 بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Arm G1-Ultra، وذاكرة وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت – 1 تيرابايت. مزود ببطارية 6510 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع 90 واط والشحن اللاسلكي 40 واط.