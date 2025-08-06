إطلاق «هوبي» حاملة المروحيات الرابعة.. الصين ترتقي بقدراتها البحرية

أعلنت الصين رسمياً عن إدخال السفينة الرابعة من فئة Type-075 حاملة المروحيات إلى خدمتها البحرية، حيث أُطلق عليها اسم “هوبي” وتحمل الرقم التسلسلي 34، ما يمثل تعزيزاً كبيراً لقدرات البحرية الصينية في المنطقة.

ووفقاً لموقع Navy Recognition المتخصص في الشؤون العسكرية، شاركت “هوبي” في مناورات بحرية بحر الصين الجنوبي برفقة سفينة الإنزال “هاينان” من نفس الفئة Type-075، إضافة إلى أربع سفن إنزال من فئة Type-071 وزورق إنزال هوائي من فئة Type-726، مما يظهر قدرة الصين على تنفيذ عمليات بحرية متكاملة ومتطورة.

وبدأت السفينة “هوبي” رحلتها في حوض بناء السفن “هودونغ-تشونغهوا” بمدينة شنغهاي حيث أُنزِلت إلى المياه في ديسمبر 2023، وأجرت تجارب بحرية في فبراير 2024، حتى ظهرت في مايو 2025 وهي راسية في قاعدة بحرية جنوب جزيرة هاينان، حاملة الرقم التسلسلي 34.

وبرنامج إنتاج سفن Type-075 بدأ في عام 2011، وأدخلت الصين أول سفينة من هذه الفئة للخدمة في أبريل 2021، والثانية في ديسمبر 2021، والثالثة في خريف 2022، وتخطط الصين لامتلاك ثماني سفن من هذه الفئة، كل منها بإزاحة مائية تقارب 30 ألف طن، مع قدرة على حمل 28 مروحية.

وتتميز هذه السفن بتسليح متطور يشمل رشاشات H/PJ-11 عيار 30 ملم وصواريخ HHQ-10 المضادة للأهداف الجوية، ما يعزز دفاعها الجوي والبحري.

إضافةً إلى ذلك، تشكل هذه الحاملات جزءاً من استراتيجية الصين لتعزيز قدراتها البحرية في بحر الصين الجنوبي، حيث تتصاعد التوترات الإقليمية، وتسعى بكين لضمان سيطرتها وحماية مصالحها الحيوية في المنطقة.