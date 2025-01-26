إطلاق واحد من أفضل هواتف «أندرويد» وآخر يصعب اختراقه

أعلنت شركة “ليبروكسLiberux“، عن “هاتف ذكي مجهّز ببرمجيات متطورة تصعّب عملية اختراقه أو الوصول إلى بياناته”.

وأشار الخبراء في الشركة إلى “أن هاتف “Nexx” الذكي لن يعمل بأنظمة ويندوز، بل سيجهز بنظام LiberuxOS المطوّر عن أنظمة Linux، الأمر الذي سيجعل عمليات اختراقه صعبة ومعقدة، وحصل الهاتف أيضا على هيكل متين، وزوّد بشاشة OLED، مقاس 6.34 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، وحميت شاشته بزجاج Corning Gorilla Glass المضاد للصدمات والخدوش”

وبحسب شركة “ليبروكسLiberux”، “يعمل الجهاز بمعالج RK3588s الذي يستخدم مع بعض الحواسب المحمولة، وحصل على ذواكر وصول عشوائي بسعة 32 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت، يمكن توسيع سعتها حتى 2 تيرابايت باستخدام شرائح microSD، وزوّد الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 32 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة موديم من نوع Snapdragon X62 للاتصال بشبكات 5G، وزوّد ببطارية بسعة 5300 ميلي أمبير”.

Asus تعلن عن واحد من أفضل هواتف أندرويد

كشفت “شركة Asus”، “عن هاتفها الجديد الذي طورته ليكون جهاز أندرويد مميزا من حيث المواصفات والأداء”.

وحصل هاتف ROG Phone 9 FE “على هيكل مميز التصميم ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (163.8/76.8/8.9) ملم، وزنه 225 غ”، وشاشته جاءت LTPO AMOLED، مقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 165 هيرتز، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 2500 شمعة/م تقريبا، وحميت هذه الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass Victus 2 شديد المتانة”.

ووفق المعلومات، “يعمل الهاتف بنظام Android 15، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايت، وكاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+13+5) ميغابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة للتصوير فائق العرض، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل”.

ودعمت “شركة Asus”، “هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذي USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات Bluetooth 5.4، وبطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 65 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 15 واط”.