إطلاق 100 صاروخ من لبنان على ثكنات إسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء، إطلاق رشقة صاروخية بأكثر من 100 صاروخ، استهدفت مقر قيادة الدفاع‏ الجوي والصاروخي الإسرائيلية في ثكنة كيلع والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف ‏ومرابض المدفعية المنتشرة في محيطها.

و قال الحزب في بيان إن القصف يأتي ردا على “‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على أهلنا وقرانا ومدننا وآخرها في محيط مدينة بعلبك واستشهاد ‏مواطن”

من جهتها قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن أكثر من 100 صاروخ أطلق منذ ساعات الصباح من لبنان على شمال إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن غارات جوية استهدفت ثلاث منصات أطلقت منها الصواريخ، فيما لم تسفر دفعة الصواريخ الأخيرة التي أطلقت عن إصابات، بحسب الإسعاف الإسرائيلي.

وبينما تستمر الاستهدافات المتبادلة بين الطرفين، أعلن حزب الله اليوم في بيان عن استقبال الأمين العام للحزب حسن نصر الله لوفد قيادي من حركة حماس برئاسة نائب رئيس الحركة في قطاع غزة، خليل الحية.