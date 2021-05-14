إطلاق 3 صواريخ من سوريا على إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن إطلاق 3 صواريخ من الأراضي السورية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر تويتر: “قبل قليل تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من داخل سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية حيث سقط أحدها داخل الأراضي السورية بينما سقط الصاروخان في مناطق مفتوحة داخل إسرائيل”.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنه لم يتم تشغيل نظام الإنذار من الهجمات الصاروخية خلال الحادث.

#عاجل قبل قليل تم رصد اطلاق ثلاثة صواريخ من داخل #سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية حيث سقط احدها داخل الاراضي السورية بينما سقط الصاروخان في مناطق مفتوحة داخل #إسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 14, 2021

يأتي ذلك بالتزامن مع شن قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ 8 مايو الجاري، حملة قصف واسعة على قطاع غزة أسفرت عن مقتل 126 شخصا على الأقل بينهم أكثر من 30 طفلا.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الخميس، عن إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل سقطت في مياه البحر الأبيض المتوسط دون وقوع إصابات، ولم تتبن أي جهة هذا الهجوم.