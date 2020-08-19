أفادت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، بحدوث إظلام تام على المناطق الغربية والوسطى والجنوبية.

وأرجعت الشركة في بيان، سبب الإظلام لارتفاع نسبة الرطوبة في المنطقة الغربية “ابوكماش- زوارة” الأمر الذي أدى إلى فصل خطوط تصريف القدرة من محطة الجبل الغربي “الرويس” مما تسبب في حدوث أضرار في بعض دوائر نقل الطاقة نتج عنه خروج المحطة عن الخدمة وحدوث إظلام تام في شبكة المنطقة الغربية والوسطى والجنوبية عند تمام الساعة 1:47 من مصراتة شرقًا إلى رأس إجدير غربًا بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية.

ونوهت شركة الكهرباء بأن العمل جارٍ على إعادة بناء الشبكة الكهربائية.