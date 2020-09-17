أفادت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، بحدوث إظلام تام في الجزء الغربي من الشبكة الكهربائية.



وأرجعت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، السبب إلى انخفاض ضغط الغاز المغذي لمحطة الرويس الغازية.

ولفتت شركة الكهرباء إلى أن هذا الأمر أثر سلبًا على تزويدات المحطة بالغاز الكافي لتشغيلها مما تسبب في انخفاض القدرات الإنتاجية نتج عنه خروج بعض وحدات التوليد ثم الإظلام الجزئي على شبكة المنطقة الغربية.

ونوهت الشركة العامة للكهرباء، بأن العمل جارٍ على إعادة بناء الشبكة الكهربائية.