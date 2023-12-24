إظلام تام في المنطقة الشرقية بسبب هزة في شبكة الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب، عن حدوث إظلام تام على المنطقة الشرقية بسبب هزة في شبكة كهرباء المنطقة الغربية.

وأفادت الوزارة بأن هزة في شبكة المنطقة الغربية تسببت في فصل خط الربط بين الجناح الغربي للشبكة والجناح الشرقي للشبكة ورجوع القدرة عكسيا على الشبكة الشرقية بقدرة 380 ميجاوات والتي كانت تزود بها الشبكة في اتجاه المنطقة الغربية وسببت في إظلام تام عند الساعة 11:18 صباح اليوم عدا مدينة طبرق.

وفي وقت لاحق، أعلنت الوزارة إعادة ربط شبكة كهرباء المنطقة الشرقية بالمنطقة الغربية، مشيرة إلى أن التحقيق جارٍ في الحادثة ومراجعة المخطط الدفاعي للشبكة.