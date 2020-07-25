أفادت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبتن بحدوث إظلام تام في المنطقتين الغربية والجنوبية.

وأرجعت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، السبب إلى الاعتداءات المتكررة على محطات التحويل، حيث تعرضت محطتي سوق الجمعة وكعام للاقتحام من قِبل بعض المواطنين وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة.

كما تم قفل صمام الغاز المغذي لمحطة الزاوية من قِبل بعض المواطنين الرافضين لبرنامج طرح الأحمال، مما أدى ذلك إلى حدوث إظلام تام في المنطقتين الغربية والجنوبية، بحسب الشركة.

ونوهت شركة الكهرباء بأن العمل جارٍ عى إعادة بناء الشبكة.