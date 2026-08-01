إظلام واسع يضرب البلاد.. «خروج محطات التوليد» يتسبب في انقطاع الكهرباء عن مناطق عدة

شهدت مناطق واسعة من البلاد، فجر السبت، انقطاعًا عامًا للتيار الكهربائي بعد خروج عددٍ من محطات توليد الكهرباء عن الخدمة، ما تسبب في إظلامٍ شمل معظم مدن ومناطق شرق البلاد وجنوبها، إضافةً إلى أجزاء من غرب ليبيا.

وقال مصدر في الشركة العامة للكهرباء، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، إن مناطق شرق ليبيا تعرضت لإطفاءٍ عام بالكامل، في حادثة تعد السادسة من نوعها خلال أسبوع، نتيجة خروج محطات التوليد المغذية للمنطقة الشرقية عن الخدمة.

وأوضح المصدر أن الانقطاع شمل جميع المدن والمناطق الشرقية بصورةٍ متزامنة، فيما لم يكشف عن الأسباب الفنية المباشرة التي أدت إلى توقف المحطات حتى الآن.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر في وزارة الكهرباء الليبية لوكالة “سبوتنيك” بأن إظلامًا تامًا طال شرق وجنوب البلاد وبعض مناطق الغرب الليبي، بسبب خروج محطات توليد الكهرباء عن الخدمة.

وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت في وقت سابق بدء عودة الشبكة الكهربائية تدريجيًا إلى وضعها الطبيعي عقب استئناف العمل في مجمع مليتة النفطي، بعد تأثر إمدادات الغاز المخصصة لمحطات الكهرباء نتيجة إغلاق المجمع.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تأمين مجمع مليتة واستئناف عمليات الضخ، في خطوة هدفت إلى دعم إمدادات الوقود لمحطات التوليد.

وخلال الأسبوع الماضي، أكدت الشركة العامة للكهرباء أن حالات الإظلام التي شهدتها معظم المناطق الليبية تعود إلى عوامل فنية وأمنية، إلى جانب تراجع إمدادات الغاز والوقود.

ويترقب المواطنون توضيحات من الجهات المختصة بشأن أسباب الانقطاع الجديد، وخطة إعادة تشغيل محطات التوليد وعودة التيار الكهربائي إلى مختلف المناطق.

تواجه شبكة الكهرباء في ليبيا أزماتٍ متكررة خلال فصل الصيف، مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة، وسط تحديات مرتبطة بالبنية التحتية للشبكة، وتوفير الوقود والغاز لمحطات التوليد، إضافةً إلى عوامل فنية وأمنية تؤثر على استقرار الخدمة.