إعادة أكثر من 700 مهاجر إلى ليبيا خلال الأيام الاخيرة

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، عن إعادة أكثر من 700 مهاجر إلى ليبيا في الأيام الأخيرة.

وقالت المتحدثة باسم فرع إيطاليا للمفوضية الأممية، كارلوتّا سامي في تصريح نقلته وكالة “آكي” اليوم الاثنين، إن من بين المهاجرين المذكورين “كان هناك أطفال صغار جدًا أيضاً”، فضلا عن “أشخاص يحتاجون إلى المساعدة”.

وأوضحت سامي أن “الأمر سينتهي بهؤلاء المهاجرين في الاعتقال التعسفي إلى أجل غير مسمى”، كما “سيخاطرون بمزيد من الانتهاكات من قبل المتاجرين بالبشر”. واختتمت مضيفةً أن “ليبيا ليست ملاذًا آمنًا”، على حد وصفها.

وكان فرع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، قد أفاد في وقت سابق، بأنه “تم اعتراض حوالي 95 شخصًا في البحر من قبل خفر السواحل الليبي”، والذين “أعادهم إلى طرابلس هذا المساء”، موضحة أنها قدمت لهم “الأغطية والماء والمساعدات الطبية”.