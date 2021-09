إعادة افتتاح السفارة الألمانية في طرابلس

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الخميس، عن إعادة افتتاح سفارة بلاده في طرابلس، وذلك خلال زيارته الرسمية التي يجريها إلى العاصمة.

ونقل المركز الإعلامي الألماني عن الوزير قوله خلال مراسم إعادة الافتتاح: “اليوم، ونحن نعيد فتح هذه السفارة، نعمل على تعميق جهودنا لمساعدة الليبيين في بناء مستقبل أفضل”.

وأضاف ماس: “لقد كانت السفارة مغلقة منذ عام 2014 ولم نتمكن من خدمة طرابلس سوى من جارتها تونس.. اليوم نريد أن نظهر عبر إعادة افتتاح السفارة أن ألمانيا شريك ملتزم لليبيا وأنها ستبقى كذلك.. إننا نريد أن يكون لنا مجددا في عين المكان صوت في العاصمة الليبية”.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الألماني في تصريحات قبيل وصوله إلى طرابلس: “نحن نشهد تقدمًا جيدًا في البلاد ونريد أن تستمر ليبيا على هذا الطريق.. لكي يحدث ذلك، فإن الانتخابات وانسحاب المقاتلين الأجانب هي خطوات مهمة تالية. استنتاجات مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا يجب أن يتم تنفيذها”.

Proud to welcome just two days after receiving my credentials our FM @HeikoMaas who visited Libya for the 3rd time within one year. Sign of excellent state of 🇩🇪 🇱🇾 relations and of 🇩🇪 support for stabilisation in 🇱🇾.

📸 Florian Gärtner. pic.twitter.com/mVFDdKTFfn