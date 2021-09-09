انتخابات ليبيا

إعادة افتتاح السفارة الألمانية في طرابلس

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 9 سبتمبر 2021 - 14:49 | آخر تحديث: 9 سبتمبر 2021 - 17:22 نُشر: الخميس، 9 سبتمبر 2021 - 14:49
ليبيا
إعادة افتتاح السفارة الألمانية في طرابلس
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ألمانيا تُعيد فتح سفارتها في ليبيا

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الخميس، عن إعادة افتتاح سفارة بلاده في طرابلس، وذلك خلال زيارته الرسمية التي يجريها إلى العاصمة.

ونقل المركز الإعلامي الألماني عن الوزير قوله خلال مراسم إعادة الافتتاح: “اليوم، ونحن نعيد فتح هذه السفارة، نعمل على تعميق جهودنا لمساعدة الليبيين في بناء مستقبل أفضل”.

وأضاف ماس: “لقد كانت السفارة مغلقة منذ عام 2014 ولم نتمكن من خدمة طرابلس سوى من جارتها تونس.. اليوم نريد أن نظهر عبر إعادة افتتاح السفارة أن ألمانيا شريك ملتزم لليبيا وأنها ستبقى كذلك.. إننا نريد أن يكون لنا مجددا في عين المكان صوت في العاصمة الليبية”.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الألماني في تصريحات قبيل وصوله إلى طرابلس: “نحن نشهد تقدمًا جيدًا في البلاد ونريد أن تستمر ليبيا على هذا الطريق.. لكي يحدث ذلك، فإن الانتخابات وانسحاب المقاتلين الأجانب هي خطوات مهمة تالية. استنتاجات مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا يجب أن يتم تنفيذها”.

هذا والتقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بمقر ديوان مجلس الوزراء في طرابلس، بوزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية هايكو ماس، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه عادل جمعة ، ومستشار الرئيس، والناطق باسم مجلس الوزراء والرئيس، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بالديوان، والسفير الألماني لدى ليبيا ميشاءيل اونماخت.

وتناول اللقاء آخر التطورات السياسية في ليبيا وإمكانية المضي قدما نحو الانتخابات المزمع عقدها نهاية العام والتحديات التي تواجهها.

[فيديو] رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي وزير الخارجية الألماني

تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الخميس، ٩ سبتمبر ٢٠٢١
آخر تحديث: 9 سبتمبر 2021 - 17:22
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