إعادة افتتاح المنفذ الحدودي غدامس – الدبداب بين ليبيا والجزائر

أُعلن بالعاصمة الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن إعادة افتتاح المعبر الحدودي غدامس – الدبداب لحركة المواطنين من البلدين وللحركة التجارية بينهما بشكل رسمي الثلاثاء القادم الموافق 12 ديسمبر 2023م.

وبحسب ما ذكرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، فإن افتتاح المعبر الحيوي بين البلدين يأتي بعد الانتهاء من استكمال كافة الإجراءات الفنية والقانونية والتنظيمية من الجانبين، وتتويجاً للجهود المشتركة المبذولة من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي متمثلة في إدارة التعاون الدولي، والجهات المعنية بليبيا التي عملت بكل مهنية وتعاون مشترك مع المؤسسات المعنية بجمهورية الجزائر لتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة لضمان سير الحركة بشكل طبيعي من خلال المعبر.

يُشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة قد أصدر القرار رقم (488) لسنة 2023م بشأن تشكيل لجنة برئاسة السفير أشرف محمد التائب مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وعدد من القطاعات المعنية لإنجاز كافة الإجراءات من أجل إعادة افتتاح المعبر الحدودي بين ليبيا والجزائر، بما يُسهم في التخفيف عن معاناة المواطنين ودعم التبادل التجاري.

وفي أغسطس الماضي، قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بزيارة إلى الحدود الليبية الجزائرية، واطّلع على سير الأوضاع بالمنفذ البري.

وبحث الدبيبة رفقة وفد وزاري، مع مركز جمارك غدامس، التجهيزات لعودة افتتاح منفذ غدامس – الدبداب أمام المواطنين.

وأُغلقت المعابر الحدودية بين ليبيا والجزائر في عام 2011، وأعيد فتحها جزئيا أمام سكان المناطق الحدودية لغرض العلاج والتجارة عام 2015، قبل أن تفتح للأغراض التجارية العام الماضي.