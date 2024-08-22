إعادة الكهرباء للمدن المتضررة من السيول

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إعادة التيار الكهربائي لمدن الجنوب الغربي “غات والعوينات وتهالا والبركت” وصولاً للمعبر الحدودي “إيسين” بين ليبيا والجزائر.

وقالت الشركة في بيان، “إن الفرق الفنية عملت على مدار الساعة منذ بدء السيول والفيضانات من أجل حل أزمة انقطاع الخدمة في هذه المناطق”.

ووجهت إدارة الشركة الشكر “للفرق الفنية التابعة لإدارة توزيع الجنوبية على المجهودات الاستثنائية التي قامت بها دون توقف منذ بداية الأزمة”.

وأضافت الشركة، أنه “بالرغم من وجود عوائق صاحبت أعمال الصيانة، إلا أن عناصر الفرق الفنية استمروا في أداء مهامهم في سبيل إعادة التيار الكهربائي لمنطقة غات الكبرى”.

#متابعات || بحمد لله وفضله وبجهود رجال الكهرباء الذين لم يتوانوا عن الخروج لمواقع العمل فور النداء، تمت إعادة التيار… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الأربعاء، ٢١ أغسطس ٢٠٢٤