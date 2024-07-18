إعادة انتخاب «أورسولا فون دير لاين» رئيسة للمفوضية الأوروبية

أعيد اليوم الخميس انتخاب أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية في تصويت حاسم في أكبر اختبار لنهجها السياسي، الذي تشكل عبر سلسلة من الأزمات هزت أسس الاتحاد.

وفي خطاب قبل التصويت سعت فون دير لاين إلى حشد الدعم من مختلف الأطياف السياسية، متعهدة بتعزيز اقتصاد الاتحاد الأوروبي، ووكالات الشرطة والحدود التابعة له، ومعالجة الهجرة، واتباع سياسات تعالج تغير المناخ.

وقالت فون دير لاين: لقد أظهرت السنوات الخمس الماضية ما يمكننا القيام به معا. دعونا نفعل ذلك مرة أخرى. دعونا نختار القوة. دعونا نختار القيادة، متعهدة بأن تكون زعيمة قوية لأوروبا في وقت الأزمات.

ويتوج قرار إعادة انتخاب فون دير لاين، ختام أيام مكثفة من المفاوضات المغلقة التي شهدت اجتماع السياسية الألمانية البالغة من العمر 65 عاما مع المجموعات الرئيسية في البرلمان لتأمين أكبر عدد ممكن من الأصوات المؤيدة.