إعادة انتخاب رئيس البرلمان الكويتي لدورة ثالثة

أعاد مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، انتخاب مرزوق الغانم، رئيسا له لدورة ثالثة للفترة الممتدة من 2020 – 2024.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”، بفوز النائب مرزوق علي الغانم، برئاسة مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ16.

وحصل الغانم على 33 صوتا مقابل 28 صوتا لمنافسه بدر الحميدي، و3 أصوات باطلة.

يُشار إلى أن الغانم البالغ من العمر 52 عاماً، هو سياسي وعضو في البرلمان منذ عام 2006، وتولى رئاسته منذ عام 2012، ثم أعيد انتخابه مرة أخرى عام 2016، قبل أن يترأس برلمان بلاده للمرة الثالثة.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، افتتح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، دور انعقاد مجلس الأمة الجديد الذي جرى انتخابه أوائل الشهر الجاري.

ودعا الأمير، في خطاب ألقاه في جلسه الافتتاحية، أعضاء مجلس الأمة إلى “الحرص على أن تكون ممارسات قاعة مجلس الأمة قدوة تجسد الإيمان بالنهج الديمقراطي”.

ويتشكل مجلس الأمة من 50 مقعدا منتخبا إضافة إلى وزراء الحكومة، شرط ألا يزيد عدد الوزراء عن ثلث عدد النواب أي أن لا يزيد عن 16وزيرا.

وأظهرت الانتخابات البرلمانية الأخيرة دخول 31 وجها جديدا للمجلس بنسبة تغيير 62%، مع غياب تام للمرأة.

وأخفق التجمع الإسلامي السلفي للمرة الثانية على التوالي بالتمثيل داخل المجلس، فيما نجحت الحركة الدستورية الإسلامية “حدس” التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الفوز بـ3 مقاعد، وكذلك ثبت التمثيل الشيعي عند 6 نواب، رغم تبدل الوجوه.