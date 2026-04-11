إعادة انتخاب رئيس جيبوتي لولاية جديدة

أُعيد انتخاب رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة لولاية رئاسية سادسة، بعد حصوله على 97.81% من أصوات الناخبين، وفق نتائج أولية أعلنتها وزارة الداخلية، اليوم السبت، عقب الانتخابات التي جرت يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الداخلية الجيبوتية أن جيلة تصدّر نتائج الانتخابات بنسبة شبه مطلقة، في حين حصل منافسه الوحيد محمد فرح سماتار على 2.19% من الأصوات.

وذكرت الوزارة، عبر حسابها على منصة “إكس”، أن عدد الناخبين المسجلين بلغ 168 ألفاً و233 ناخباً، فيما وصلت نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 80.33%.

وتشير النتائج الأولية إلى استمرار جيلة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1999، حيث يقود الدولة الواقعة في القرن الإفريقي، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 1.2 مليون نسمة.

ويأتي هذا الفوز امتداداً لنتائج الانتخابات السابقة، إذ حصل الرئيس الجيبوتي في انتخابات عام 2021 أيضاً على نسبة تجاوزت 97% من الأصوات.

هذا وتشهد جيبوتي استقراراً سياسياً نسبياً منذ تولي إسماعيل عمر جيلة الحكم، مع استمرار هيمنته على المشهد السياسي منذ أكثر من عقدين، في بلد يتمتع بأهمية استراتيجية في القرن الإفريقي نظراً لموقعه الجغرافي على باب المندب وقربه من أحد أهم الممرات البحرية العالمية.