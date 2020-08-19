أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الأربعاء، عن إعادة بناء الشبكة الكهربائية بعد الإظلام التام الذي حدث في وقت سابق من اليوم.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه بع جهد كبير ومتواصل نجح فنيو ومهندسو الشركة في إعادة بناء الشبكة الكهربائية ودخول عدد من وحدات الإنتاج على الشبكة وتغذية بعض المناطق بالتيار الكهربائي جزئيًا.

وأشارت شركة الكهرباء إلى أن العمل جارٍ على دخول بقية وحدات الإنتاج في الساعات القليلة القادمة وإعادة التغذية الكهربائية لباقي المستهلكين وعودة حالة الشبكة الكهربائية إلى ما قبل حالة الإظلام التام.

وأفادت الشركة العامة للكهرباء، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بحدوث إظلام تام على المناطق الغربية والوسطى والجنوبية.

وأرجعت الشركة في بيان، سبب الإظلام لارتفاع نسبة الرطوبة في المنطقة الغربية “ابوكماش- زوارة” الأمر الذي أدى إلى فصل خطوط تصريف القدرة من محطة الجبل الغربي “الرويس” مما تسبب في حدوث أضرار في بعض دوائر نقل الطاقة نتج عنه خروج المحطة عن الخدمة وحدوث إظلام تام في شبكة المنطقة الغربية والوسطى والجنوبية عند تمام الساعة 1:47 من مصراتة شرقًا إلى رأس إجدير غربًا بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية.